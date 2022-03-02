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Сбербанк поднял максимальную ставку по вкладам до 21 процента

Юлия Курганова

Экономика
Сбербанк поднял максимальную ставку по вкладам до 21 процента
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сбербанк снова повысил ставки по сберегательным продуктам, в настоящее время максимальная ставка по рублевому вкладу составляет 21 процент, а в долларах до 6 процентов. Об этом сообщает в среду, 2 марта, пресс-служба банка.

Так, со 2 марта максимальная ставка по вкладу «СберВклад Прайм» в рублях составит 21 процент на срок от одного до трех месяцев. «Классический СберВклад» на тот же срок можно разместить под 20 процентов.

Максимальная ставка по валютному вкладу в Сбербанке повысилась до четырех процентов при сумме от одной тысячи долларов, пять процентов дается по вкладу от 10 тысяч долларов и 6 процентов при размере вклада от 100 тысяч долларов, передает ТАСС.

1 марта Сбербанк отреагировал на слухи о заморозке вкладов. Он назвал их фейками.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, как считает она, столкнулись с нестандартной ситуацией.

1 марта финансовый аналитик Михаил Беляев оценил «ВМ» вероятность фиксации ЦБ курса рубля из-за его высокой волатильности. По его словам, рыночная экономика и фиксированный курс — это две несовместимые вещи. При рыночной экономике, которая требует достаточной гибкости до определенных пределов, но во всех ее компонентах, фиксировать курс невозможно, заключил специалист.

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