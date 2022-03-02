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Пассажиропоток аэропортов столицы вырос почти на 50 процентов в январе

Георгий Соланович

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Пассажиропоток аэропортов столицы вырос почти на 50 процентов в январе
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Пассажиропоток столичных аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» вырос на 46,7 процента в январе 2022 года. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в Росавиации.

Там уточнили, что общий пассажиропоток в прошлом месяце составил 5,7 миллиона человек. Более того, перевозки по международным рейсам выросли в 3,2 раза и составили 1,7 миллиона пассажиров, а по внутренним рейсам — на 18,6 процента и составил почти четыре миллиона человек.

Пассажиропоток аэропорта «Внуково» в январе вырос на 26,5 процента (1,4 миллиона граждан), «Домодедово» — на 26,2 процента (1,8 миллиона), а «Шереметьево» — на 85,7 процента или до 2,5 миллиона граждан, передает сайт Росавиации.

По состоянию на утро среды, 2 марта, в аэропортах Москвы задержали и отменили около 200 рейсов. Так, во Внуково 40 рейсов были отменены, а 8 — перенесены на более позднее время. В Домодедово задержали 4 рейса и 6 отменили. В Шереметьево, в свою очередь, задержали 7 рейсов и 132 отменили.

До этого стало известно, что Евросоюз закрыл воздушное пространство сообщества для России. В этот же день РФ в качестве ответной меры ввела ограничения на полеты авиакомпаний 36 стран.

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