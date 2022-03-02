Китайское посольство в США рекомендовало гражданам усилить меры личной безопасности

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Гражданам Китая в США необходимо усилить меры по обеспечению собственной безопасности из-за участившихся случаев дискриминационного отношения, направленного в сторону китайцев. Об этом в среду, 2 марта, заявили в посольстве КНР в Соединенных Штатах.

— Обязательно усиливайте меры безопасности. Если вы столкнулись с целенаправленной дискриминацией и насилием, сохраняйте спокойствие, относитесь к этому корректно, старайтесь избегать ссор и физических конфликтов, уделите внимание сбору доказательств для обеспечения собственной безопасности, — передает сообщение ТАСС.

Накануне постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания СБ ООН рассказал, что окончательным способом решения украинского кризиса являются переговоры между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что Китай поддерживает проведение прямых диалогов и переговоров между Москвой и Киевом. Также он считает, что международному сообществу нужно создавать благоприятные условия для диалога, не допуская обострения напряженности.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.