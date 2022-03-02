Рогозин опроверг заявления о взломе хакерами систем Роскосмоса

Фото: Роскосмос

Информация о взломе хакерами систем корпорации «Роскосмос» не соответствует действительности. Об этом в среду, 2 марта, заявил глава госкомпании Дмитрий Рогозин.

— Информация этих аферистов и мелких мошенников не соответствует действительности. Все наши центры управления космической деятельностью работают в штатном режиме, — написал он в своем Twitter.

The information of these scammers and petty swindlers is not true. All our space activity control centers are operating normally. https://t.co/MY0qzlLqCI — РОГОЗИН (@Rogozin) March 2, 2022

Так он опроверг заявление хакерской группы, связанной с Anonymous, утверждавшей про взлом систем связи корпорации со спутниками, из-за чего та якобы потеряла с ними связь.

25 февраля группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России. Также она взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на сайт российского телеканала RT.

В понедельник, 28 февраля, хакеры взломали сайты крупнейших российских средств массовой информации. К числу СМИ, чьи сайты подверглись взлому, относятся ТАСС, «Известия», «Коммерсантъ», «Москва 24», Forbes, Peopletalk, «Фонтанка», РБК, «Такие дела», «Право.ру» и Buro.