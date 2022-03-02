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Врач рассказал о причинах появления сопутствующей гипертонии

Ирина Игнатенко

Общество
Врач рассказал о причинах появления сопутствующей гипертонии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Врач, кандидат наук Александр Шишонин рассказал, как избавиться от сопутствующей гипертонии.

По официальным данным, гипертонией страдает более четверти населения. У детей и молодежи гипертония встречается редко, но у взрослого населения ее диагностируют довольно часто.

Коварство гипертонии, по словам врача, заключается в том, что порой даже при высоких показателях давления человек может не чувствовать дискомфорта и не получает нужного лечения.

Александр Шишонин отметил, что выделяют сопутствующий тип гипертонии, когда она привязана к определенным заболеваниям.

— Например, при опухоли надпочечников выделяется огромное количество гормонов, которые и провоцируют постоянное повышенное давление. Гипертиреоз приводит к тому же побочному эффекту. В этих случаях все ясно: убрали причину — убрали последствия. Вылечил щитовидку, удалил опухоль надпочечников — гипертония прошла, — отметил эксперт в комментарии argumenti.ru.

Ранее врачи назвали три состояния пальцев, указывающих на вероятность инсульта.

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