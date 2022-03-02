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Украина перекрыла судоходство на северо-западе Черного моря

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украина перекрыла судоходство на северо-западе Черного моря
Фото: Сайт Министерства обороны России

Украинская армия перекрыла судоходство в северо-западном районе Черного моря. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

— В целях безопасности гражданского судоходства Военно-морскими силами ВС Украины было закрыто судоходство в северо-западном районе Черного моря, — написали представители Генштаба в Facebook.

25 февраля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция получила от Украины требование закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей. Однако даже при закрытии флот РФ может вернуться через эти проливы на места базирования.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о запрете прохода российских кораблей через проливы Турции. Соответствующее заявление украинский лидер опубликовал на официальной странице в социальной сети Twitter.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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