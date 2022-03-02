В Госдуму внесли поправки об уголовном наказании за фейки о действиях ВС РФ

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуму внесены поправки о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях российской армии. Об этом в среду, 2 марта, сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, уголовную ответственность за фейки про ВС РФ пропишут в проекте о мерах противодействия на недружественные действия США и других иностранных государств, который уже принят Госдумой в первом чтении.

— Мы имеем внести возможность поправки. Надеемся, что он будет внесен в ближайшее время, — цитирует его РИА Новости.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в средствах массовой информации и в социальных сетях нарастает количество фейков о проводимой на территории Украины спецоперации.

26 февраля Роскомнадзор потребовал от нескольких российских СМИ удалить фейковую информацию относительно ситуации на Украине. Уточняется, что недостоверная информация касается обстрелов российскими вооруженными силами городов Украины и гибели гражданского населения.