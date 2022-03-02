«Спросите Байдена»: Лавров высказался о вероятности ядерной войны

Фото: МИД РФ

Любые вопросы о вероятности ядерной войны следует адресовать президенту США Джо Байдену. Об этом в среду, 2 марта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Это надо спросить президента Джо Байдена. Он сказал, что если бы мы не пошли по пути таких санкций, альтернативой могла быть только третья мировая война, — заявил он.

По словам Лаврова, в июне 2021 года в Женеве Байден и президент России Владимир Путин четко подтвердили заявление, которое было сделано еще лидерами Советского Союза и США в 1980-е годы о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана, а победителей в ней не будет.

Под таким же заявлением в январе 2022 года поставили свои подписи все пять лидеров постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом Лавров рассказал в интервью телеканалу al-Jazeera.

Байден в свою очередь полагает, что американцам не стоит опасаться возникновения ядерной войны. Об этом он заявил представителям средств массовой информации.

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 27 февраля, приказал Минобороны страны перевести сдерживающие военные силы в особый режим боевого дежурства. По его словам, страны Запада недружественно настроены в отношении России не только в вопросах экономики — они также допускают агрессивные высказывания в адрес российской стороны.