Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

H&M временно приостанавливает продажи на территории России

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
H&M временно приостанавливает продажи на территории России
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) временно приостановила продажи на территории России из-за конфликта на Украине. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе компании.

— H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины на Украине уже закрыты для обеспечения безопасности клиентов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что компания постоянно следит за текущей ситуацией и оценивает ее, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что компания Apple остановила продажи всей своей техники в официальном интернет-магазине в России. На сайте компании сообщается, что все товары временно недоступны для доставки в РФ. При попытке купить любой товар на российском сайте в разделе «Доставка» появляется сообщение «В настоящее время недоступно».

Утром 2 марта в Москве не открылись магазины американской компании re:Store — производителя персональных и планшетных гаджетов Apple. Клиентам не сообщили о планируемом закрытии.

Читайте также:
Одежда Санкции Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте