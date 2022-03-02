H&M временно приостанавливает продажи на территории России

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) временно приостановила продажи на территории России из-за конфликта на Украине. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе компании.

— H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины на Украине уже закрыты для обеспечения безопасности клиентов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что компания постоянно следит за текущей ситуацией и оценивает ее, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что компания Apple остановила продажи всей своей техники в официальном интернет-магазине в России. На сайте компании сообщается, что все товары временно недоступны для доставки в РФ. При попытке купить любой товар на российском сайте в разделе «Доставка» появляется сообщение «В настоящее время недоступно».

Утром 2 марта в Москве не открылись магазины американской компании re:Store — производителя персональных и планшетных гаджетов Apple. Клиентам не сообщили о планируемом закрытии.