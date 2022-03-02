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Появилось видео с пожара на Смоленском бульваре, где погибли два человека

Юлия Курганова

Происшествия
Появилось видео с пожара на Смоленском бульваре, где погибли два человека
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Смоленский бульвар, 13с7 Карта всех событий

Прокуратура Москвы опубликовала видео с пожара, который случился в среду, 2 марта, на Смоленском бульваре.

Возгорание случилось в квартире на четвертом этаже жилого дома. По предварительным данным, после тушения пожара были обнаружены тела двух человек.

В настоящее время на месте происшествия находится Хамовнический межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту находится на контроле в прокуратуре Москвы, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Видео: Прокуратура Москвы

Источник в экстренных городских службах сообщил «Вечерней Москве», что площадь пожара составляет 60 квадратных метров. В настоящий момент производится эвакуация людей из дома.

28 февраля стало известно, что женщина пострадала при пожаре в общежитии. Инцидент, о котором идет речь, произошел на улице Расковой, в доме 13. Сообщение о возгорании поступило на пульт противопожарной службы столицы 27 февраля в 12:25.

По данным ведомства, огонь распространился на площади 12 квадратных метров. В 12:41 пожар в общежитии удалось потушить.

16 февраля пожарные ликвидировали огонь в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе. Спасатели эвакуировали из горящего здания 250 человек. Информации о пострадавших не поступало.

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