Появилось видео с пожара на Смоленском бульваре, где погибли два человека
Прокуратура Москвы опубликовала видео с пожара, который случился в среду, 2 марта, на Смоленском бульваре.
Возгорание случилось в квартире на четвертом этаже жилого дома. По предварительным данным, после тушения пожара были обнаружены тела двух человек.
В настоящее время на месте происшествия находится Хамовнический межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту находится на контроле в прокуратуре Москвы, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Источник в экстренных городских службах сообщил «Вечерней Москве», что площадь пожара составляет 60 квадратных метров. В настоящий момент производится эвакуация людей из дома.
28 февраля стало известно, что женщина пострадала при пожаре в общежитии. Инцидент, о котором идет речь, произошел на улице Расковой, в доме 13. Сообщение о возгорании поступило на пульт противопожарной службы столицы 27 февраля в 12:25.
По данным ведомства, огонь распространился на площади 12 квадратных метров. В 12:41 пожар в общежитии удалось потушить.
16 февраля пожарные ликвидировали огонь в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе. Спасатели эвакуировали из горящего здания 250 человек. Информации о пострадавших не поступало.