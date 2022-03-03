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Реабилитационный центр для спортсменов построят в столичных Хамовниках

Михаил Алимов

Город
Реабилитационный центр для спортсменов построят в столичных Хамовниках
Фото: pixabay.com
Россия, Москва, 1-й переулок Тружеников, 4 Карта всех событий

В столичном районе Хамовники возведут реабилитационный центр для спортсменов. Он будет находиться во владениях 4, 4/1 и 4/2 в 1-м переулке Тружеников.

— Реабилитационный центр будет иметь вход на уровне земли, что позволит беспрепятственно попадать в него маломобильным гражданам. В здании на каждом этаже разместятся тренерские, комнаты спортивного инвентаря, медицинские пункты и комнаты отдыха, — рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Здание построят в форме буквы «Г». Оно будет иметь площадь в три тысячи квадратных метров, подземную автостоянку с 12 парковочными местами. Центр планируют достроить до конца года, передает официальный сайт мэра Москвы.

В феврале губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал ход строительства социально-реабилитационного центра постинтернатного сопровождения для людей с ограниченными возможностями в Сергиевом Посаде. В социально-реабилитационном центре смогут проживать одновременно около ста человек.

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