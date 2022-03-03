Баталова прокомментировала недопуск россиян к Паралимпиаде

Фото: paralymp.ru

Тринадцатикратная чемпионка Паралимпийских игр в беге, заслуженный мастер спорта России, депутат Государственной думы Рима Баталова прокомментировала недопуск россиян к участию в Паралимпиаде. Она назвала сложившуюся ситуацию кошмаром.

— Знаете, это шок, честно говоря. Каждый час у них меняется: вчера мы допустили, сегодня не допускаем. Почему-то всегда наказываются инвалиды. Это становится совсем не смешно. В 2016 году мы пострадали, паралимпийцы… Разум не понимает, — отметила она в комментарии ФАН.

Изменить что-то, по мнению Римы Баталовой, вряд ли получится, так как Игры начинаются уже завтра. Она отметила, что многие страны пригрозили «сняться с участия», если в соревнованиях будут принимать участие россияне, поэтому организаторы пошли на подобный шаг.

Она добавила, что ожидаемым назвать это решение сложно, ведь «тянули до последнего». Ведь российские паралимпийцы уже прибыли в Китай и были готовы выступить на соревнованиях. Кроме того, ранее было объявлено, что они смогут принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

3 марта стало известно, что Международный паралимпийский комитет отстранил спортсменов из России от участия в Играх.