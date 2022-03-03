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Официальный курс доллара на пятницу вырос до 111,76 рубля

Полина Долганова

Сюжет: 

Курс рубля
Экономика
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 111,76 рубля
Фото: moscow-live

Центробанк России объявил официальные курсы валют на пятницу, 4 марта.

Так, курс доллара вырос до 111,76 рубля, а евро — до 124,02 рубля, сообщили в регуляторе.

Курс доллара в четверг, 3 марта, на Московской бирже поднялся выше 110 рублей. Об этом свидетельствовали данные торгов. Уточняется, что такие показатели были достигнуты впервые в истории. Евро тем временем достиг отметки в 121,15 рубля.

Экономист объяснил «Вечерней Москве», почему рубль не укрепляется на фоне роста цен на нефть и газ. Россия зарабатывает на экспорте нефти и газа. В последние дни цены на эти энергоносители продолжают неуклонно расти, при этом курс рубля продолжает свое падение.

1 марта финансовый аналитик Михаил Беляев оценил для «ВМ» вероятность фиксации ЦБ курса рубля из-за его высокой волатильности. По его словам, рыночная экономика и фиксированный курс — это две несовместимые вещи. При рыночной экономике, которая требует достаточной гибкости до определенных пределов, но во всех ее компонентах, фиксировать курс невозможно, заключил специалист.

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