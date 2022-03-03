Рафик Загрутдинов сообщил о строительстве новой школы в Филевском парке
В столичном районе Филевский парк до конца 2024 года построят новую школу. Об этом в четверг, 3 марта, заявил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
— Началось проектирование здания будущей школы на 375 мест в районе Филевский парк. Строительство планируется завершить в 2024 году, — рассказал он.
Учебное заведение расположится в доме № 10 в Багратионовском проезде.
По словам Загрутдинова, в городе возводят более 30 объектов образования за счет бюджета Москвы. В этом году будут закончены три школы и пять учебных корпусов.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы развития московского образования на 2022 год. Уточняется, что планы включают в себя дальнейшее развитие предпрофильного, профильного, предпрофессионального образования и формирование современной предпрофессиональной среды в старшей школе.
Также в планы входят развитие Московской электронной школы как интегратора лучших образовательных ресурсов и развитие системы независимых диагностик качества образования.