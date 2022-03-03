«День открытых дверей для предпринимателей» пройдет в столичном Роспотребнадзоре

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В столичном управлении Роспотребнадзора 10 марта пройдет «День открытых дверей для предпринимателей». Мероприятие состоится с 12:00 до 16:00 в дистанционном формате.

Специалисты ведомства расскажут бизнесменам о коронавирусных ограничениях, как их правильно соблюдать и какая ответственность грозит за нарушение. Кроме того, посетителям сообщат о деятельности московского управления Роспотребнадзора, а также правах и обязанностях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

До этого сообщалось, что столичный Роспотребнадзор проведет консультации москвичей по вопросам цифровых финансовых услуг 15 марта. Мероприятия будут проводиться в честь Всемирного дня защиты прав потребителей. В 2022 году консультации пройдут под девизом «Fair Digital Finance — справедливые цифровые финансовые услуги».

Выездные консультации можно будет посетить в центрах госуслуг и в торговых центрах.

Столичный инвестиционный портал каждый день посещают более 8,7 тысячи уникальных пользователей. Общее число посещений превысило 16 миллионов раз. Об этом стало известно 3 марта.