Легковое авто и бетономешалка столкнулись на Нижегородской эстакаде в Москве
Дорожная авария с участием легкового авто и бетономешалки произошла на Нижегородской эстакаде недалеко от станции Московского центрального кольца (МЦК) «Новохохловская». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 3 марта.
В ведомстве отметили, что из-за ДТП перекрыты правая и средняя полосы движения. Проезд автомобилей осуществляется по левой полосе.
— Движение в районе аварии затруднено, по возможности выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении дептранса.
Статистика ГИБДД
Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.
За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.
Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.