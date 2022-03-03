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Легковое авто и бетономешалка столкнулись на Нижегородской эстакаде в Москве

Виктория Сикерина

Происшествия
Легковое авто и бетономешалка столкнулись на Нижегородской эстакаде в Москве
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы
Россия, Москва, Нижегородская транзитная эстакада Карта всех событий

Дорожная авария с участием легкового авто и бетономешалки произошла на Нижегородской эстакаде недалеко от станции Московского центрального кольца (МЦК) «Новохохловская». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 3 марта.

В ведомстве отметили, что из-за ДТП перекрыты правая и средняя полосы движения. Проезд автомобилей осуществляется по левой полосе.

— Движение в районе аварии затруднено, по возможности выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении дептранса.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.

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