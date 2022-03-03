Эксперт предложил заменить «санкционное кино» на патриотические фильмы

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Журналист Сергей Веселовский на фоне новостей об отказе Голливуда показывать свои фильмы в России предложил заменить «санкционное кино» на правдивые патриотические фильмы, которые расскажут людям правду о том, что действительно очень важно.

По мнению эксперта, лишиться американского кино не так страшно, поскольку в России довольно много достойных картин. Например, основанные на реальных событиях фильмы про Донбасс «Солнцепек» и «Ополченочка».

— Например, «Солнцепек» — очень сильный фильм, его необходимо показывать детям, юношам, взрослым. Это действительно горькая страшная правда, — отметил Веселовский в комментарии Nation News.

Он напомнил, что фильм «Солнцепек» повествует о событиях в Луганске, произошедших в мае 2014 года, когда на Украине началась гражданская война.

2 марта иностранные киностудии начали сообщать об отмене проката своих картин в России. Так, компания Warner Bros. отменила премьеру «Бэтмена», которая должна была состояться 2 марта.

До этого киноаналитик Сергей Лавров прокомментировал отмену премьер голливудских фильмов в России.