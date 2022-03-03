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Вода из Украины начала поступать в Крым

Евгений Белоусов

Общество
Вода из Украины начала поступать в Крым
Фото: Pixabay

Северо-Крымский канал в районе Армянска начал наполняться водой после подрыва дамбы, которую в 2014 году соорудили на Украине для прекращения водоснабжения полуострова. Об этом в четверг, 3 марта, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

— Это самотек воды, которая находилась в части канала выше взорванной недавно дамбы. Эта вода дошла до Крыма. Шлюзы для подачи воды реки Днепр (в Новой Каховке. — прим. ВМ) не открывались, — цитирует его РИА Новости.

24 февраля в Министерстве обороны России заявили, что российским войскам удалось выйти к Херсону и разблокировать Северо-Крымский канал. Тогда же Аксенов дал команду готовить данный канал к приему днепровской воды.

Водная блокада Крыма

Поставки воды по Северо-Крымскому каналу были остановлены Киевом в апреле 2014 года. Они на 86 процентов обеспечивали водные потребности Крыма. Москва пытается решить проблему за счет бурения артезианских скважин и прямых поставок воды из остальных регионов России.

24 августа СК России впервые возбудил уголовное дело по факту водной блокады со стороны Украины по статье «Экоцид».

В августе первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко является главным организатором и исполнителем в части водной блокады полуострова.

В январе 2022 года Фикс сообщил, что власти Крымского полуострова завершают подготовку первого иска к украинскому правительству из-за водной блокады.

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