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Транспортное движение восстановили на Нижегородской эстакаде после ДТП

Виктория Сикерина

Происшествия
Транспортное движение восстановили на Нижегородской эстакаде после ДТП
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Нижегородская транзитная эстакада Карта всех событий

Транспортное движение на Нижегородской эстакаде полностью восстановили после дорожной аварии с участием легковушки и бетономешалки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 3 марта.

— Движение восстановлено в полном объеме, — говорится в сообщении дептранса.

Инцидент, о котором идет речь, произошел днем 3 марта на Нижегородской эстакаде недалеко от станции Московского центрального кольца (МЦК) «Новохохловская». Из-за этого были перекрыты правая и средняя полосы движения, а проезд автомобилей осуществлялся по левой полосе.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.

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