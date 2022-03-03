Члены делегаций России и Украины пожали друг другу руки перед началом переговоров

Фото: МИД РФ

Члены делегаций России и Украины перед началом второго раунда переговоров в Брестской области Белоруссии пожали друг другу руки. Об этом стало известно в четверг, 3 марта.

Российская делегация к началу переговоров ждала украинскую сторону в полном составе. Перед тем, как сесть за стол переговоров, делегации пожали руки друг другу, передает РИА Новости.

До этого один из членов украинской делегации рассказал о программе минимум на переговорах. По его словам, Украина рассчитывает, как минимум, добиться создания гуманитарных коридоров.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной завершился вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса..

Политолог Сергей Марков в беседе с «ВМ» высказал мнение, что переговоры между Москвой и Киевом «делаются только для внешнего потребления», в то время как обе стороны стремятся только к победе.