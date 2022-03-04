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Самолет с россиянами задержали в Канаде

Виктория Храменкова

В мире
Самолет с россиянами задержали в Канаде
Фото: АГН Москва

На севере Канады в аэропорту города Йеллоунайф был задержан чартерный самолет, на борту которого находились россияне. Об этом в четверг, 3 марта, сообщил министр транспорта Омар Альхабра.

Информацию об этом министр опубликовал в своем Twitter.

— На борту самолета находятся два россиянина. Пассажиры направлялись в деревню Резольют на территории Нунавут для дальнейшего наземного путешествия, — передает телеканал CBC, ссылаясь на минтранс.

Позднее стало известно, что российские дипломаты добиваются разъяснений по поводу задержания самолета с россиянами от МИД Канады. Об этом РИА Новости рассказал посол РФ Олег Степанов.

24 февраля власти Канады ввели санкции против членов Совета безопасности РФ. Премьер-министр Джастин Трюдо уточнил, что санкции коснутся министра обороны России Сергея Шойгу, министра финансов Антона Силуанов и министра юстиции Константина Чуйченко.

До этого стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также объявил о новых санкциях. Они коснутся ВТБ, «Аэрофлота» и Ростеха. По его словам, Великобритания будет прикладывать усилия, чтобы выдавить Россию из мировой экономики.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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