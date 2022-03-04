Мосбиржа установила запрет коротких продаж по евро

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На валютном и фондовом рынках устанавливается запрет на короткие продажи по евро. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщает Московская биржа.

Решение выдвинула небанковская кредитная организация «Национальный клиринговый центр». Запрет вступает в силу с 4 марта.

До этого стало известно, что Банк России принял решение с 4 марта снизить комиссию для физических лиц на операции по покупке валюты через брокеров с 30 до 12 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. При этом комиссия для юридических лиц будет установлена на уровне 12 процентов.

28 февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку более чем в два раза: с 9,5 процента до 20 процентов годовых. Регулятор отметил, что повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до необходимых уровней.

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