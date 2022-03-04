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Экотехнопарк планируют создать на территории Приморского края

Ирина Игнатенко

Общество
Экотехнопарк планируют создать на территории Приморского края
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Российский экологический оператор и руководство Приморского края обсудили создание в регионе экотехнопарка, который будет включать в себя объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

В число первоочередных мероприятий для реализации данного проекта входят определение и передача земельного участка, на котором будет расположен технопарк, верификация потоков отходов, которые можно будет утилизировать на предприятии.

Затем будет проведен поиск резидентов и сформирован государственный и муниципальный заказ на продукцию, которая может производиться на мощностях экотехнопарка.

Ввести экотехнопарк в эксплуатацию планируют до конца 2024 года.

Инвестиционные проекты могут быть реализованы на основе концессионного соглашения через совместное предприятие, которое учредят Российский экологический оператор и правительство Приморского края, передает «360».

Ранее глава РЭО Денис Буцаев сообщил, что деятельность региональных операторов по обращению с ТКО разделили на 287 зон.

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