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В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли штаб спецотряда «Азов» в Мариуполе

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли штаб спецотряда «Азов» в Мариуполе
Фото: gur.gov.ua

Вооруженные силы Украины обстреляли штаб специального отряда «Азов» на территории Мариуполя с использованием тактического ракетного комплекса «Точки-У». Об этом сообщили в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

Уточняется, что в результате обстрела были уничтожены более 20 боевиков и 10 единиц техники.

Причиной обстрела послужил конфликт между украинскими войсками и нацбатальонами. Представители «Азова» отказались подчиняться армейскому руководству.

До этого в Минобороны РФ предупредили о гуманитарной катастрофе в Мариуполе, Харькове и Сумах.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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