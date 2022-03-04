ФАС сократит срок выдачи предостережений за необоснованные прогнозы цен

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сократит до двух дней срок выдачи предостережений за публичные прогнозы роста цен, не имеющие под собой оснований. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в ведомстве.

Уточняется, что такое решение сможет предотвратить заключение антиконкурентных сделок между участниками рынка и искусственный ажиотаж.

— В целях оперативного контроля за ценовой ситуацией на социально значимых товарных рынках ФАС России планирует сократить сроки подготовки документов, касающихся реализации мер антимонопольного реагирования. Предполагается сократить срок внутриведомственных процедур, связанных с выдачей предостережения, до двух рабочих дней. В настоящий момент предельный срок для выдачи предостережений в соответствии с законом о защите конкуренции составляет 10 дней, — пояснили в ведомстве.

В ФАС подытожили, что предостережение представляет собой превентивную меру антимонопольного реагирования.

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