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ФАС сократит срок выдачи предостережений за необоснованные прогнозы цен

Полина Долганова

Политика
ФАС сократит срок выдачи предостережений за необоснованные прогнозы цен
Фото: Вечерняя Москва

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сократит до двух дней срок выдачи предостережений за публичные прогнозы роста цен, не имеющие под собой оснований. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в ведомстве.

Уточняется, что такое решение сможет предотвратить заключение антиконкурентных сделок между участниками рынка и искусственный ажиотаж.

— В целях оперативного контроля за ценовой ситуацией на социально значимых товарных рынках ФАС России планирует сократить сроки подготовки документов, касающихся реализации мер антимонопольного реагирования. Предполагается сократить срок внутриведомственных процедур, связанных с выдачей предостережения, до двух рабочих дней. В настоящий момент предельный срок для выдачи предостережений в соответствии с законом о защите конкуренции составляет 10 дней, — пояснили в ведомстве.

В ФАС подытожили, что предостережение представляет собой превентивную меру антимонопольного реагирования.

Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел против России санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».

А ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «ВМ», что страны Запада выстраивают вокруг России торговую блокаду из-за ситуации на Украине. Однако ожидать в связи с этим расцвета серого рынка электроники не стоит. Вероятнее всего, он и вовсе полностью исчезнет. По его словам, в нынешних условиях ввозить в Россию технику довольно сложно. Прежде всего из-за того, что авиасообщение с Западом существенно сократилось.

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