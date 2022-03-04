ФАС сократит срок выдачи предостережений за необоснованные прогнозы цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сократит до двух дней срок выдачи предостережений за публичные прогнозы роста цен, не имеющие под собой оснований. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в ведомстве.
Уточняется, что такое решение сможет предотвратить заключение антиконкурентных сделок между участниками рынка и искусственный ажиотаж.
— В целях оперативного контроля за ценовой ситуацией на социально значимых товарных рынках ФАС России планирует сократить сроки подготовки документов, касающихся реализации мер антимонопольного реагирования. Предполагается сократить срок внутриведомственных процедур, связанных с выдачей предостережения, до двух рабочих дней. В настоящий момент предельный срок для выдачи предостережений в соответствии с законом о защите конкуренции составляет 10 дней, — пояснили в ведомстве.
В ФАС подытожили, что предостережение представляет собой превентивную меру антимонопольного реагирования.
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