Загрутдинов: Взрослую поликлинику на 750 посещений построят в районе Измайлово

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Измайловский проспект Карта всех событий

В 2022 году в столичном районе Измайлово возведут взрослую поликлинику на 750 мест. Она расположится на Измайловском проспекте в домах 63, 65, 67. Об этом в пятницу, 4 марта, заявил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время идет возведение надземной части здания, строители приступили к установке светопрозрачных конструкций, — рассказал он.

Медучреждение относится ко второму уровню оказания медицинской амбулаторной помощи. Оно оснащено современным медицинским оборудованием и построено по высокому стандарту городских поликлиник.

Здание имеет пять этажей. В них расположатся зоны дежурного врача, выдачи больничных листов, отделения лучевой терапии, функциональной диагностики и так далее. Кроме того, учреждение располагает административными и бытовыми помещениями.

— Основной задачей строительства новых поликлиник, помимо оказания медицинской помощи, является создание удобных и комфортных пространств для посетителей и медперсонала в соответствии с новым московским стандартом поликлиник, который утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Он основан на высокой доступности специалистов, современных технологиях для диагностики и профилактики болезней, расширении цифровых возможностей, — резюмировал Загрутдинов.

1 марта он заявил, что на данный момент в Москве ведется строительство 33 объектов здравоохранения.

28 февраля Загрутдинов рассказал о сооружении новых объектов медкластера в «Сколкове». По его словам, до конца года планируется приступить к строительству Центра ядерной медицины на территории международного медицинского кластера. Среди особых проектов — биотехнологический парк.