Мужчина обворовывал пенсионеров, представляясь их родственником

Фото: МВД РФ

Мужчина обзванивал пенсионеров, прикинувшись попавшим в беду родственником, после чего выманивал у них деньги. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, в конце 2021 года злоумышленник звонил пожилым жителям Ногинска (Московская область — прим. «ВМ»), представляясь их близким родственником.

Он говорил, что попал в ДТП, в результате которого появились жертвы. После просил пенсионеров дать ему деньги, чтобы избежать уголовной ответственности за содеянное. Затем к доверчивым людям приезжал его сообщник и забирал наличные. Таким образом мошенники похитили у четырех человек около 800 тысяч рублей за один день.

— Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили местонахождение подозреваемого, который приезжал домой к потерпевшим, — добавила Волк.

Видео: МВД России

Вскоре после этого мужчину задержали в столице.

По данным фактам возбуждено четыре уголовных дела по статье «Мошенничество», соединенных впоследствии в одно производство.

Еще один телефонный мошенник выманил у пенсионера более трех с половиной миллионов рублей.