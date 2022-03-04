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ЦБ понизил курс доллара на 5 марта до 105,81 рубля

Полина Долганова

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Курс рубля
Экономика
ЦБ понизил курс доллара на 5 марта до 105,81 рубля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Центральный банк России понизил курс доллара на субботу, 5 марта, до 105,81 рубля, а курс евро — до 116,53 рубля. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в регуляторе.

Таким образом, курс доллара показал снижение на 5,94 рубля, евро — на 7,48 рубля.

До этого стало известно, что Банк России принял решение с 4 марта снизить комиссию для физических лиц на операции по покупке валюты через брокеров с 30 до 12 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. При этом комиссия для юридических лиц будет установлена на уровне 12 процентов.

28 февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку более чем в два раза: с 9,5 процента до 20 процентов годовых. Регулятор отметил, что повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до необходимых уровней.

В 2022 году Россия потратит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) до одного триллиона рублей на покупку акций отечественных компаний. Таким образом, этот фонд используется для поддержания экономики страны. В беседе с «Вечерней Москвой» кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака объяснил, что такое ФНБ и на сколько его хватит для поддержания экономики в нынешних условиях.

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