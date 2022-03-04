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Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин по телефону переговорил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил российских лидер.

По словам главы Белоруссии, он беседовал с Путиным в течение двух часов.

Уточняется, что в ходе беседы политики обсуждали военную операцию на Украине. Путин заверил коллегу, что ее задачи будут выполнены в полной мере.

Лукашенко, в свою очередь, выразил поддержку действиям России.

Главы государств также обсудили итоги переговоров российской и украинской делегаций, передает РИА Новости.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговоры российской и украинской делегаций вселяют уверенность, что боевые действия могут быть прекращены. Такое мнение белорусский лидер выразил во вторник, 1 марта.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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