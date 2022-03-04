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Путин потребовал от Украины признания Крыма и Донбасса

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Путин потребовал от Украины признания Крыма и Донбасса
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 4 марта.

— Подчеркнуто, что основная опасность исходит от военных формирований неонацистов, которые совершают многочисленные военные преступления, используя террористические методы, размещая ударные вооружения в жилых кварталах, цинично прикрываясь гражданским населением. При этом официальный Киев не выполняет свои обещания прекратить это варварство: в последние дни число таких случаев увеличивается, — говорится в сообщении.

Путин при этом подчеркнул, что Запад восемь лет закрывал глаза на геноцид, устроенный Киевом против жителей Донбасса. Более шести тысяч иностранцев, по его данным, взяты радикалами в качестве живого щита.

Он подтвердил, что Москва открыта к диалогу с Киевом, но при условии выполнения требований. Среди них — нейтральный и безъядерный статус Украины, демилитаризация и денацификация, признание Крыма, а также суверенитета ДНР и ЛНР, отмечается на сайте Кремля.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.

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