Ракету «Союз» с британскими спутниками связи сняли со старта на Байконуре

Фото: Роскосмос

Ракету «Союз-2.1б» с 36-ю спутниками связи OneWeb британского производства сняли со стартового стола на космодроме Байконур. Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале «ТАСС» в пятницу, 4 марта.

Видео: Telegram-канал «ТАСС»

Днем этого же дня генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин потребовал отменить запуск «Союза-2.1б» с британскими спутниками связи. По словам Рогозина, такое решение он принял на фоне антироссийской кампании, которую ведут британские власти.

Так, гендиректор Роскосмоса потребовал прекратить подготовку к старту, снять ракеты со стартового комплекса и разместить космические аппараты в испытательном комплексе.

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