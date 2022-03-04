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Ракету «Союз» с британскими спутниками связи сняли со старта на Байконуре

Виктория Сикерина

Общество
Ракету «Союз» с британскими спутниками связи сняли со старта на Байконуре
Фото: Роскосмос

Ракету «Союз-2.1б» с 36-ю спутниками связи OneWeb британского производства сняли со стартового стола на космодроме Байконур. Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале «ТАСС» в пятницу, 4 марта.

Видео: Telegram-канал «ТАСС»

Днем этого же дня генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин потребовал отменить запуск «Союза-2.1б» с британскими спутниками связи. По словам Рогозина, такое решение он принял на фоне антироссийской кампании, которую ведут британские власти.

Так, гендиректор Роскосмоса потребовал прекратить подготовку к старту, снять ракеты со стартового комплекса и разместить космические аппараты в испытательном комплексе.

Президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору, а также по космической программе. Он отметил, что новые санкции снизят способность России конкурировать в экономическом плане.

Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел против России санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».

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