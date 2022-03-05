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Свыше 110 рейсов отменено и задержано в аэропортах столицы

Виктория Храменкова

Город
Свыше 110 рейсов отменено и задержано в аэропортах столицы
Фото: moscow-live

В московских аэропортах задержали и отменили более 110 рейсов. Об этом свидетельствуют данные портала «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали семь авиарейсов и тридцать пять отменили. В аэропорту Домодедово отменили вылет четырех воздушных судов, а на более позднее время перенесли восемнадцать рейсов. В Шереметьеве отменили двадцать два самолета и задержали двадцать восемь.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

1 марта председатель совета директоров столичного аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко также покинул свой пост. Причиной стали введенные против него санкции. Он уточнил, что из-за сложившихся обстоятельств ему необходимо сдать свои полномочия.

Пассажиропоток аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково вырос на 46,7 процента в январе 2022 года. Так, общий пассажиропоток в прошлом месяце составил 5,7 миллиона человек. Более того, уровень перевозок международными рейсами вырос в 3,2 раза и составил 1,7 миллиона пассажиров, а внутренними рейсами — на 18,6 процента (почти 4 миллиона человек).

Россия в качестве ответной меры ввела ограничения на полеты авиакомпаний 36 стран. Также пролет российских самолетов был запрещен на западной границе с Украиной и Белоруссией. По этой причине время полета на популярных направлениях увеличилось. В сервисе Туту.ру рассказали о таких изменениях.

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