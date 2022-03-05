CNN сообщила о приостановке вещания в России

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Американская телекомпания CNN объявила о своем прекращении вещания в России. В пятницу, 4 марта, на ее сайте было опубликовано соответствующее заявление.

— CNN прекратит вещание в России, в то время как мы продолжаем оценивать ситуацию и наши дальнейшие шаги, — следует из текст, передает РИА Новости.

1 марта в Генпрокуратуре заявили, что сайты радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»* распространяют заведомо ложные сведения. Так, они, как уточняется, размещают информацию с призывами к экстремистской деятельности. Помимо этого, данные СМИ распространяют заведомо ложную информацию о военных из России, участвующих в операции на Украине, добавили в ведомстве. В связи с этим Генпрокуратура внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к ним.

3 марта «Дождь»* временно прекратил работу. В тот же день совет директоров «Эха Москвы» большинством голосов решил ликвидировать свои радио и сайт.

4 марта британская корпорация BBC временно прекратила работу в России из-за изменений в законодательстве. При этом новостная служба BBC на русском языке продолжит работать за пределами страны.

Также о временной приостановке работы своих журналистов в Российской Федерации сообщило агентство Bloomberg.

* Телеканал «Дождь» признан в России СМИ-иноагентом.