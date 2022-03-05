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Bloomberg объявило о прекращении работы в России

Виктория Храменкова

Общество
Bloomberg объявило о прекращении работы в России
Фото: Pexels

В субботу, 5 марта, американское агентство Bloomberg сообщило о временной приостановке работы своих журналистов на территории Российской Федерации.

Причиной для этого стали изменения в законодательстве России.

— Мы с большим сожалением приняли решение временно приостановить сбор новостей в России, — передает агентство слова главного редактора Джона Миклтуэйта, передает ТАСС.

Ранее американская телекомпания CNN объявила о своем прекращении вещания в России.

4 марта британская корпорация BBC временно прекратила работу в России из-за изменений в законодательстве. При этом новостная служба BBC на русском языке продолжит работать за пределами страны.

3 марта «Дождь»* временно прекратил работу. В тот же день совет директоров «Эха Москвы» большинством голосов решил ликвидировать свои радио и сайт.

* Телеканал «Дождь» признан в России СМИ-иноагентом.

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