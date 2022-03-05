Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«И взламывать-то неинтересно»: Роскосмос не увидел смысла в кибератаках на сайт корпорации

Полина Долганова

Общество
«И взламывать-то неинтересно»: Роскосмос не увидел смысла в кибератаках на сайт корпорации
Фото: Роскосмос

Директор департамента цифрового развития государственной корпорации «Роскосмос» Константин Шадрин заявил, что компания способна отразить часть зарубежных кибератак, которые пытаются нарушить работу сайта корпорации в последние дни.

По его словам, в таких атаках нет смысла, так как на сайте Роскосмоса публикуются информационные новости, а не секретные данные.

— Нам понятен мотив, непонятна целесообразность этих атак: наши сайты не хранят какой-либо важной информации — это просто информационные визитки. Их и взламывать-то неинтересно, — заявил Шадрин.

Он подытожил, что всю информацию о кибератаках планируется передать в компетентные ведомства, передает ТАСС.

При этом глава госкомпании Дмитрий Рогозин недавно заявил, что информация о взломе хакерами систем корпорации «Роскосмос» не соответствует действительности.

В понедельник, 28 февраля, хакеры взломали сайты крупнейших российских средств массовой информации. К числу СМИ, чьи сайты подверглись взлому, относятся ТАСС, «Известия», «Коммерсантъ», «Москва 24», Forbes, Peopletalk, «Фонтанка», РБК, «Такие дела», «Право.ру» и Buro.

Читайте также:
Роскосмос хакерские атаки кибератаки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте