«И взламывать-то неинтересно»: Роскосмос не увидел смысла в кибератаках на сайт корпорации

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Директор департамента цифрового развития государственной корпорации «Роскосмос» Константин Шадрин заявил, что компания способна отразить часть зарубежных кибератак, которые пытаются нарушить работу сайта корпорации в последние дни.

По его словам, в таких атаках нет смысла, так как на сайте Роскосмоса публикуются информационные новости, а не секретные данные.

— Нам понятен мотив, непонятна целесообразность этих атак: наши сайты не хранят какой-либо важной информации — это просто информационные визитки. Их и взламывать-то неинтересно, — заявил Шадрин.

Он подытожил, что всю информацию о кибератаках планируется передать в компетентные ведомства, передает ТАСС.

При этом глава госкомпании Дмитрий Рогозин недавно заявил, что информация о взломе хакерами систем корпорации «Роскосмос» не соответствует действительности.

В понедельник, 28 февраля, хакеры взломали сайты крупнейших российских средств массовой информации. К числу СМИ, чьи сайты подверглись взлому, относятся ТАСС, «Известия», «Коммерсантъ», «Москва 24», Forbes, Peopletalk, «Фонтанка», РБК, «Такие дела», «Право.ру» и Buro.