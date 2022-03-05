СМИ: В России могут узаконить киберпиратство из-за западных санкций

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Киберпиратство могут легализовать в России из-за введенных санкций. Государство рассматривает вопрос частичного снятия ответственности за нелегальное использование программного обеспечения (ПО). Об этом в субботу, 5 марта, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на соответствующие документы.

В частности, могут отменить административную и уголовную ответственность за использование ПО, принадлежащего правообладателям из стран, которые ввели санкции.

— В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО, — рассказал источник издания в Минцифры РФ.

Также в стране могут начать принудительно лицензировать ПО, базы данных и топологии для интегральных микросхем. Это возможно благодаря статье 1360 Гражданского кодекса об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя.

4 марта американская компания Microsoft решила приостановить продажу товаров и предоставление услуг на территории России.

До этого немецкая компания Volkswagen приняла решение приостановить производство автомобилей на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Поставки машин в РФ также приостановлены.

Также многие автопроизводители заявили об отказе от поставок в Россию. Речь идет, в частности, о марках Audi, Skoda, Jaguar и Land Rover.

Отказ многих компаний поставлять автомобили в Россию приведет к подорожанию тех машин, которые уже есть в стране. При наличии желания и возможности взять автомобиль, стоит сделать это в ближайшее время. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой». По словам заместителя главного редактора издательского дома «За рулем» Никиты Гудкова, скорее всего, машины в России дешеветь не будут.