Курортный маршрут: какие туристические направления доступны для отдыха

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Азиатские курорты и некоторые западные страны продолжат принимать туристов из России. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По словам специалиста, сейчас на многие азиатские направления продолжают формироваться группы, которые вскоре вылетят в Таиланд, во Вьетнам или в Индонезию:

— В Таиланд, как и ранее, можно купить тур, конечно, уже по обновленной цене, поскольку стоимость билетов, перелета, проживания в местах размещения привязана к ситуации на валютном рынке. Сейчас цены подскочили на 20 процентов, но ближе к лету все будет урегулировано. Некоторые рейсы осуществляются еще и транзитным путем, что тоже отражается на итоговой стоимости пакетного тура.

Для посещения курортов королевства, как и прежде, необходимо заполнить специальные формы, страховку и иметь сертификаты о вакцинации «Спутником V». Барзыкин уточнил, что пока в рамках данного направления имеются ограничения по количеству чартерных рейсов. Но это временное явление, ведь регулярные перелеты сохраняются.

Эксперт отметил, что большой интерес, несмотря на прогнозы, россияне проявляют и к Вьетнаму:

— Ряд крупных компаний, которые имели относительно Вьетнама чартерные программы, тоже заявили о том, что для россиян эта страна открывает свои двери. Более того, нас принимают уже в Индии, Индонезии, Шри-Ланке. И это неполный перечь стран, которые для нас уже открыты. С 14 марта возобновляются рейсы в Китай. Правда, не для туристических целей. Это означает, что туда смогут заехать российские граждане, которые обучаются на территории КНР, или хотят объединиться с семьей, или получить медицинскую помощь. Но китайские партнеры уже предупредили, что вскоре будут готовы к приходу русских туристов. Как только будут сняты ковидные ограничения, у нас образуется крупнейший взаимный поток туристов.

В Тунисе, как отметил Барзыкин, россиян тоже рады видеть. Тем более что эта африканская республика готова предоставлять абсолютно разноплановый вид отдыха. В список открытых стран для граждан России входят также Египет и Турция. Решается вопрос со снятием ограничения перелетов из России на Кипр.

— Стоимость туров для турецкого и египетского направлений пока сохраняет прежние показатели, и в ближайшее время цены вряд ли будут кардинально меняться. Аполитичные Эмираты тоже с большим удовольствием ожидают россиян на своих курортах. Не отказывают в гостеприимстве нашим гражданам Сейшельские острова и Мальдивы. Помимо ОАЭ, Бахрейна и Катара, можно лететь в Марокко, Данию, Кению, Тунис и ряд африканских стран. Некоторые из этих рейсов доступны лишь при транзитных перевозках, но они все же осуществляются, — говорит эксперт.

Что касается Карибов, Венесуэлы, Доминиканкой Республики, стоимость туров и длительность путешествия в эти края существенно изменятся:

— В связи с закрытием неба Европы авиаперевозчикам придется делать круг, чтобы обогнуть территорию стран шенгенского соглашения. Таким образом, если в Доминикану мы летели раньше 12 часов, то теперь это время вырастет еще на 5–6 часов.

Собеседник «ВМ» также добавил, что на позднюю весну некоторые россияне уже приобретают туры на отечественные курорты. Это преимущественно крымское направление, Краснодарский край, Байкал и Кавказ.