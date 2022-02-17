Таиланд в период пандемии: советы и лайфхаки для туристов

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Въезд в Таиланд по программе «туристических песочниц» разрешили привитым российской однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Как сообщила глава отдела новостей МИД королевства Марати Налита Андамо, «лица, привитые «Спутником Лайт», уже могут зарегистрироваться через систему Thailand Pass. Таким образом, путешествовать россиянам по этому направлению станет проще.

Но одно дело, когда вы отправляетесь в отпуск через туроператора, который спланирует за вас поездку и соберет необходимые документы. А что делать тем, кто захочет поехать за границу «дикарем»? «Вечерняя Москва» поговорила с путешественницей из Москвы и узнала обо всех нюансах самостоятельного отдыха в королевстве Марати в период пандемии.

София Сакурова свой отпуск в Таиланд планировала заранее: о своем желании отдохнуть на берегу Сиамского залива она задумалась еще осенью прошлого года, тогда же девушка приобрела билеты на начало января 2022 года.

Собеседница «ВМ» отметила, что путешественник в период пандемии берет все риски на себя и это нужно учитывать, планируя свой маршрут самостоятельно. Девушка также призналась, что в целом правила посещения страны в период пандемии не изменились, однако есть несколько важных деталей, которые стоит учитывать.

1. Избегайте фирм-посредников при покупке авиабилетов. Я рекомендую приобретать билеты только у проверенных компаний, которые имеют хорошую репутацию. Избегайте фирм-посредников, потому что поменять рейс или отменить его при необходимости проще через официальные представительства авиакомпаний.

2. Пользуйтесь проверенными сервисами бронирования жилья.

3. Перепроверяйте информацию о правилах въезда и времени вылета, так как они могут измениться. Ошибки могут быть даже на сайтах официальных ведомств.

Что нужно для въезда в Таиланд?

Если ваш отпуск не превышает 30 дней, тогда оформлять визу в страну не нужно. В противном случае придется озадачиться данным вопросом.

Также надо зарегистрироваться в системе Thailand Pass — специальной веб-платформе для туристов, позволяющей внести информацию о своем здоровье и путешествиях. Только зарегистрировавшись там, путешественник получит одобрение на поездку и QR-код, который позволит поехать в Таиланд.

В систему Thailand Pass необходимо загрузить свои персональные данные, фото, скан загранпаспорта, указать электронную почту (на нее придет QR-код). Помимо этого, система потребует скан сертификата о прохождении полной вакцинации на английском языке. Также у путешественника должен быть страховой полис с покрытием не меньше 50 000 долларов США и включенным лечением от коронавируса. Кроме того, нужно иметь подтверждение бронирования отеля SHA Extra+.

Зарегистрироваться и заполнить заявку на сервисе Thailand Pass лучше как минимум за две недели до поездки, поскольку на обработку запроса может уйти целая неделя.

Перед прибытием в страну в обязательном порядке нужно сдать ПЦР-тест, актуальность которого не должна превышать 72 часов на момент прибытия. Результаты должны быть на английском языке и строго на бумажном бланке. Результаты тестов требуют абсолютно от всех приезжих.

Еще один тест туристу придется сдать в аэропорту пункта назначения, дождаться результатов в гостинице, аккредитованной системой здравоохранения Таиланда с отметкой SHA Extra+. Если он отрицательный, можно продолжить свое путешествие.

ВАЖНО! Все затраты на гостиницу, сдачу анализов оплачивает сам путешественник.

Если тест положительный

Несмотря на то, что еще в Москве у Софии ПЦР-тест на COVID-19 имел отрицательный результат, ПЦР в аэропорту Самуи оказался положительным. Девушке порекомендовали сидеть в номере и никуда не выходить.

Вечером того же дня за Софией приехали сотрудники скорой помощи. Ее и еще нескольких туристов с положительным тестом отправили в госпиталь для проведения обследования.

Что ждет туристов с ковидом

В госпитале туристов размещают в отдельные палаты, в которых имеется все необходимое для лечения и отдыха:

— В больничных номерах есть кондиционер, доступ в интернет, туалет, ванная. Проживание в госпитале не бесплатное, по стоимости цены сравнимы с гостиничными.

У туристов берут анализ крови, измеряют температуру, уровень кислорода в крови и давление. Каждые четыре часа пациент должен самостоятельно измерять температуру, артериальное давление, сатурацию и отправлять данные медсестрам через директ в Instagram. Позже делают снимок легких. Если результаты удовлетворительные, ему предлагают переехать в «ковидный отель» — закрытый гостиничный комплекс, в котором, кроме туристов и персонала, никого нет:

— В таких отелях всех размещают в отдельных номерах. В гостинице закрыты кафе, бассейн и даже выход к пляжу. В номерах не проводят уборку, зато имеется трехразовое питание. Условия в отеле гораздо лучше, чем в больнице. Выходить из своей комнаты запрещено, но зато можно наслаждаться красивыми пейзажами и морским видом с балкона своего номера. Путешественник, помимо полного обследования, получает целую упаковку медикаментов.

По законам Таиланда о предотвращении распространения коронавирусной инфекции, туристов с положительным тестом на ковид отправляют на десятидневный карантин. В течение этого времени турист имеет право требовать, чтобы ему делали ПЦР-тест. Если он отрицательный, что бывает крайне редко, «затворника» отпускают.

Девушка заметила, что в плане информирования со стороны тайцев «все очень туго»:

— Я всю информацию получала от своих соседей, которые тоже оказались в гостинице в изоляции. Тайцы плохо говорят по-английски, и получить информацию от них тяжело.

Кормят в таких гостиницах хорошо, но все блюда с мясом, поэтому веганам придется нелегко:

— Для тех, кто, как и я, мяса не ест, можно пользоваться приложениями по доставке еды из ресторана или магазина. Но есть проблема для россиян: тайские приложения могут не регистрировать русские мобильные номера. И если у вас имеются иностранные сим-карты, лучше воспользоваться ими для регистрации и входа в приложение.

Кто оплачивает лечение?

Чтобы покинуть ковидный госпиталь, необходимо оплатить выставленный счет. Это можно сделать либо из собственного кошелька, а по возвращении получить компенсацию от страховой компании (которые не всегда готовы оплачивать все расходы), либо дождаться гарантийного письма на оплату от страховой. Это может занять некоторое время (сутки-двое), так как в процессе согласования участвует несколько сторон: страховая, ее международный агент, тайский агент по работе с иностранными компаниями и сам госпиталь.

В целом, заключила путешественница, планируя свой отпуск в Таиланд, следует запасаться терпением и деньгами. И самое главное — не стоит отправляться в путь, если ваш отпуск не превышает 14 дней.