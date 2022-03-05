Донорами в Подмосковье по итогам года стали около 52 тысяч человек

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Учреждения службы крови Московской области в 2021 году заготовили более 69 тонн донорской крови. Это на пять тонн больше, чем в 2020 году, сообщает «Радио 1».

Донорская кровь необходима пациентам с ожогами, онкологическими заболеваниями, при травмах с большой кровопотерей. Также кровь переливают новорожденным с различными патологиями.

В прошлом году донорами стали более 51,7 тысячи человек, что на 4,5 тысячи человек больше, чем в 2020 году.

Ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 08:00 до 14:00 по адресу Москва, улица Металлургов, дом 37а.

Ранее сообщалось, что рекордное число москвичей стали донорами крови в 2021 году. В столице за 2021 год сдали кровь более 105 тысяч раз, что на 23 процента больше, чем годом ранее. Об этом сообщила главный врач Центра крови имени О. К. Гаврилова Ольга Майорова.

Ольга Майорова добавила, что вместе с количеством доноров растет и вовлеченность в донорское движение: за год совершено более 230 тысяч донаций.