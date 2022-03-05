Песков заявил, что иностранные компании постепенно вернутся в Россию

Фото: Администрация президента РФ

Иностранные компании начнут постепенно возвращаться на российский рынок. Об этом в субботу, 5 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, зарубежный бизнес будет заинтересован в том, чтобы нагнать упущенное.

Представитель Кремля добавил, что на смену сложившейся в настоящее время ситуации придет экономический рост.

— Россия была, есть и будет страной, ищущей взаимовыгодные отношения с зарубежным бизнесом, заинтересованной в том, чтобы быть инвестиционно привлекательной, — цитирует Пескова РИА Новости.

Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел против России санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.