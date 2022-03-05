Вор обокрал столичную квартиру почти на два миллиона рублей

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Россия, Москва, улица Гришина, 17 Карта всех событий

Неизвестный проник в квартиру и вынес оттуда крупную сумму денег. Об этом в субботу, 5 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в четверг вечером, 3 марта, в полицию поступило заявление о краже из квартиры на улице Гришина, дом 17.

Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что в период с 28 февраля по 3 марта неизвестный проник в жилище и украл 1 миллион 700 тысяч рублей. Помимо этого, были также украдены 100 долларов, хранившиеся в прикроватной тумбочке.

Общий материальный ущерб, нанесенный жителям вскрытой квартиры, составил 1 миллион 800 тысяч 601 рубль.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

4 марта трое неизвестных похитили мужчину и вымогали у него крупную сумму денег.