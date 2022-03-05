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Росавиация рекомендует отечественным авиакомпаниям ограничить рейсы за рубеж

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Росавиация рекомендует отечественным авиакомпаниям ограничить рейсы за рубеж
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Росавиация порекомендовала отечественным авиакомпаниям, в воздушном парке которых есть иностранные самолеты, приостановить рейсы в другие страны. Рекомендация действует с 6 марта, сообщает ТАСС.

В противном случае такие рейсы могут задержать или арестовать на территории других стран, так как они находятся в лизинге у зарубежных авиакомпаний и не зарегистрированы в России. Внутри страны перелеты продолжат действовать без ограничений, передает агентство.

До этого глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что для туристов из России запущена форма обратной связи с помощью сайта «Госуслуги». Ее разработал Ростуризм вместе с Минцифры РФ. Отмечается, что она поможет туристам за рубежом в сложной ситуации добраться до России.

Также она заявила, что Ростуризм рекомендует россиянам отказаться от посещения стран, вводивших санкции в отношении России. По ее словам, после отдыха на курортах в таких государствах нет точной гарантии своевременного и безопасного возвращения в РФ.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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