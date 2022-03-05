Украинские нацбатальоны удерживают около пяти тысяч иностранцев

Фото: gur.gov.ua

Националистические батальоны Украины продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» около пяти тысяч иностранных граждан. Об этом в субботу, 5 марта, сообщили в Минобороны РФ.

— В Харькове до 1,5 тысячи студентов из Индии, до 200 граждан Иордании, 40 граждан Египта, 15 граждан Вьетнама. В Сумах 576 граждан Индии, 159 граждан Танзании, 121 гражданина Китая, 100 студентов из Ганы, 60 граждан Египта, 45 граждан Иордании, 16 студентов из Пакистана, 15 граждан Туниса и 14 граждан Замбии, — передает сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в Сумах националисты отказывают в открытии гуманитарных коридоров, чтобы вывести мирных граждан. Там введен комендантский час, все подходы заминированы, людей запугивают и угрожают физической расправой.

Около 20 пакистанских студентов попытались самостоятельно выйти к пункту пропуска Суджа, но были пойманы и жестоко избиты украинскими националистами. Уточняется, что участились случаи расизма и нетерпимости, особенно в отношении людей с другим цветом кожи.

До этого сообщалось, что националисты отказались предоставить гуманитарный коридор мирным гражданам, которые живут на территории Мариуполя. В Мариуполе с 10:00 до 15:00 по московскому времени установлен режим тишины. На 12:00 запланировали начало эвакуации мирных жителей. Об этом в субботу, 5 марта, сообщают власти города.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.