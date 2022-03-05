Почти 20 человек смогли вырваться из заблокированного Мариуполя

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Несмотря на бои, из Мариуполя смогли вырваться 17 человек, в том числе дети. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в субботу, 5 марта.

— По последней информации, которая у меня есть, смогли вырваться 17 человек, 12 взрослых и пять детей. Вы представляете, до какой степени люди отчаялись, что они под огнем со своими детьми бегут с этого ада? — сказал военный.

Басурин в эфире «России 1» назвал происходящее «страшными событиями».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

5 марта глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что националисты отказываются выпускать жителей из Мариуполя и Волновахи после объявления «режима тишины».

Гуманитарные коридоры на данных направлениях, подчеркнул он, открывались ежедневно. Аналогичная ситуация, по словам Мизинцева, наблюдается в Харькове и Сумах.