Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Почти 20 человек смогли вырваться из заблокированного Мариуполя

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Почти 20 человек смогли вырваться из заблокированного Мариуполя
Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва

Несмотря на бои, из Мариуполя смогли вырваться 17 человек, в том числе дети. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в субботу, 5 марта.

— По последней информации, которая у меня есть, смогли вырваться 17 человек, 12 взрослых и пять детей. Вы представляете, до какой степени люди отчаялись, что они под огнем со своими детьми бегут с этого ада? — сказал военный.

Басурин в эфире «России 1» назвал происходящее «страшными событиями».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

5 марта глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что националисты отказываются выпускать жителей из Мариуполя и Волновахи после объявления «режима тишины».

Гуманитарные коридоры на данных направлениях, подчеркнул он, открывались ежедневно. Аналогичная ситуация, по словам Мизинцева, наблюдается в Харькове и Сумах.

Читайте также:
Украина Донбасс Эвакуация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте