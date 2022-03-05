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«Потерпим»: Лукашенко предсказал действия Запада после года санкций

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
«Потерпим»: Лукашенко предсказал действия Запада после года санкций
Фото: Администрация президента РФ

Западные страны захотят начать повторное сотрудничество с Россией и Белоруссией спустя год после введения санкций. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, страны Европы специально ввели санкции против двух государств.

— Поэтому любой проект в любом месте России — они нас поддерживают, и мы их реализуем. Потерпим. Год потерпим, а дальше увидите, они (Запад — прим.«ВМ») к нам придут, будут извиняться и просить, чтобы мы с ними сотрудничали, — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Также президент Белоруссии выразил мнение, касаемо первого этапа переговоров России и Украины. По его словам, обе стороны являются «красавцами», поскольку сумели приложить максимум усилий по урегулированию конфликта.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации в ЛДНР. Глава государства отметил, что такое решение пришлось принять в силу обострившейся ситуации на территории Украины.

Главы Белоруссии и России 4 марта провели телефонный разговор. В ходе беседы они обсудили ход военной спецоперации в Донбассе.

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