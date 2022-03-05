Росстат зафиксировал в январе рост числа разводов в России

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Число разводов в России выросло в январе в годовом выражении на 6,4 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата в субботу, 5 марта.

— В январе 2022 года зарегистрировано 41 675 браков, 44 640 разводов, родились 103 782 младенца, умерли 192 952 человека, — говорится в сообщении.

При этом количество браков за аналогичный период упало на 11,9 процента в годовом выражении, отмечается на сайте Росстата.

28 января сообщалось, что, по данным Росстата, естественная убыль населения в России в 2021 году составила 1,04 миллиона человек. По данным ведомства, в январе — декабре 2021 года смертность в стране увеличилась на 15,1 процента и составила 2,445 миллиона человек (за 2020 год — 2,124 миллиона человек).

Рождаемость за этот же период уменьшилась на 2,3 процента и составила 1,4 миллиона человек (против 1,43 миллиона в 2020 году). Естественная убыль населения в России в 2020 году составила 688,7 тысячи человек.

В декабре в России смертность составила 215 тысяч человек, снизившись на 11,4 процента в годовом выражении. Снижение было зафиксировано второй раз за все время пандемии коронавируса, отмечает Росстат.