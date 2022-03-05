Путин утвердил новую выплату семьям погибших на Украине военных

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной выплате семьям военных, которые погибли в ходе операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в субботу, 5 марта.

Так, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей в равных долях. Военные, которых ранили при операции, получат выплату в размере трех миллионов рублей.

Обеспечение финансирования расходов в рамках указа поручено правительству России. Документ вступает в силу со дня его подписания, отмечается на сайте Кремля.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

2 марта официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что более 2870 украинских военнослужащих погибли во время военной спецоперации. Он уточнил, что еще 3700 солдат со стороны Украины получили ранения.

5 марта Минобороны показало видео, на котором показано боевое применение вертолетов Ка-52 в рамках спецоперации на Украине. По данным ведомства, вертолеты в составе пары уничтожили броневую технику украинских националистов с помощью применения управляемых ракет.