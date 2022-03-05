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Минобороны РФ показало боевое применение вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации на Украине

Полина Долганова

В мире
Минобороны РФ показало боевое применение вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации на Украине
Фото: Скриншот с видео телеканала «Россия-24»

Министерство обороны Российской Федерации показало видео, на котором показано боевое применение вертолетов Ка-52 в рамках спецоперации на Украине.

По данным ведомства, вертолеты в составе пары уничтожили броневую технику украинских националистов с помощью применения управляемых ракет.

В министерстве подытожили, что авиация российской армии во время специальной операции сопровождает колонны техники, уничтожает бронетехнику и помогает военным подразделениям, передает ТАСС.

Видео: Минобороны РФ

До этого российские войска уничтожили склад противотанковых управляемых ракет Javelin и NLAW в Житомире. Об этом в субботу, 5 марта, сообщил официальный представитель министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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