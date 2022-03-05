Минобороны: Российские войска уничтожили склад боеприпасов в Житомире

Фото: Минобороны РФ

Российские войска уничтожили склад противотанковых управляемых ракет Javelin и NLAW в Житомире. Об этом в субботу, 5 марта, сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

— За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части Житомира, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, — цитирует представителя Минобороны РИА Новости.

В Мариуполе с 10:00 до 15:00 по московскому времени установлен режим тишины. В 12:00 начнется эвакуация мирных жителей. Об этом в субботу, 5 марта, сообщают власти города. Отмечается, что эвакуация будет вестись из трех локаций с помощью муниципальных автобусов. Также можно покинуть город на личном транспорте. Водителей просят забирать с собой как можно больше попутчиков.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.