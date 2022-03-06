«Россия» и «Аэрофлот» продлили до 14 марта приостановку рейсов на юг РФ

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Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» вслед за продлением ограничения на полеты на юг РФ отменили до 14 марта рейсы в этот регион. Об этом в субботу, 5 марта, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить возврат средств в полном объеме, перебронировать билеты на последующие даты или выбрать альтернативные маршруты.

Компании продлили приостановку рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Краснодар, Симферополь, Геленджик, Ростов-на-Дону, Анапу,; из Москвы в Воронеж и Белгород; из Красноярска в Краснодар, из Симферополя в Сочи и из Ростова-на-Дону и Краснодара в Ереван.

Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 марта приостанавливает все международные рейсы. При этом самолеты в Белоруссию летать будут.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.